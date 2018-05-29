"Енисей" расстался со связующей Ефимовой

Серебряный призер "Гран-при"-2015 Ольга Ефимова покинула "Енисей". Клуб на своем официальном сайте поблагодарил спортсменку за вклад в игру команды.

– Волейбольный клуб "Енисей" благодарит Ольгу за вклад в игру команды, профессионализм и желает дальнейших успехов в карьере! – сообщается на сайте.

28-летняя волейболистка провела в красноярской команде один сезон. Ранее она выступала за "Автодор-Метар", "Факел", "Северсталь", "Уфимочку", "Заречье-Одинцово", "Ленинградку", "Сахалин".