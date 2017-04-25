"Енисей" посвятил бронзовые медали умершему директору клуба

Доигровщица "Енисея" Ирина Кузнецова заявила, что команда посвятила бронзовые медали чемпионата России ушедшему из жизни директору клуба Эдуарду Носкову. Красноярский коллектив впервые в своей истории выиграл бронзовые медали. Директор клуба скончался 22 апреля на 41-м году жизни.

- Для нас эта победа в серии за третье место была очень важна в связи с недавней трагедией, - цитирует "Р-Спорт" Кузнецову. - Нам было очень тяжело эмоционально, особенно девочкам, не первый год выступающим в "Енисее". Мы тяжело переживали эту потерю. Игры с "Уралочкой" были сложны для нас не физически, а эмоционально. Мы хотели сделать все для того, чтобы добиться победы, чтобы сказать большое спасибо Эдуарду Александровичу Носкову. Эту победу, эти медали мы посвящаем ему.

У нас такая радость, что нет эмоций, слов сейчас. Мы безумно счастливы! В составе казанского "Динамо" у меня были и медали Лиги чемпионов, и первые места в чемпионате России. Но эта бронзовая медаль будет самой дорогой для меня. Дороже в жизни уже не будет.