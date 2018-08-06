Екатерина Гамова: "В волейбол не приходят, чтобы заработать"

В гостях у "СЭ" побывала легендарная волейболистка, а ныне куратор молодежных сборных России Екатерина Гамова. Она отметила, что в волейболе можно заработать, но многие приходят в этот вид спорта не из-за денег.

– Существует мнение, что футбол и хоккей являются популярными, потому что в этих видах спорта есть деньги, в том числе у самих игроков. А у волейболистов таких финансовых возможностей нет, и из-за этого они становятся менее интересными. Вы разделяете такую точку зрения?

– Не думала, что интерес людей зависит от твоего кошелька. Хотя вполне возможно, что современный мир именно такой.

– А вам молодые девочки задают вопрос: "Екатерина, а какая у меня будет зарплата, когда я стану игроком сборной России?"

– Нет, никогда. Ни разу не поднималась такая тема.

– В хоккей дети приходят в основном из обеспеченных семей, это достаточно дорогой вид спорта. А каково соотношение в волейболе?

– Дети со скромными возможностями у нас составляют основную часть.

– В денежные виды спорта – футбол, теннис – дети приходят с мыслью в том числе и о том, чтобы стать богатыми. В волейбол идут только из-за любви к игре?

– Сейчас у нас много детей, чьи родители так или иначе связаны со спортом. И сейчас волейбол находится на таком уровне, что ты можешь зарабатывать там приличные деньги. Может, не такие большие, но в любом случае это возможность заработать больше, чем в обычной жизни, даже если это будет маленький контракт. Поэтому, наверное, финансовая подоплека есть, но все-таки любовь к спорту стоит на первом месте, ведь без этого ничего не получится.

Полная версия интервью Екатерины Гамовой