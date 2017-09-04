Екатерина Гамова: "По волейболу не скучаю. Выступление на Олимпиаде исключено"

Двукратная чемпионка мира по волейболу россиянка Екатерина Гамова заявила, что точно не выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио. По ее словам, по волейболу она не скучает.

На удивление я справилась с завершением карьеры намного легче, чем ожидала. Я вообще не скучаю по волейболу, уже год не брала мяч в руки, - цитирует "Р-Спорт" Гамову. - Даже когда муж просит меня сыграть с ним, я все равно отказываю.

Да, мне не удалось выиграть золото Олимпиады, но я считаю, что мне грех на что-то жаловаться. Я раньше говорила, что готова поменять все свои медали на одну золотую медаль, но сейчас я смело забираю свои слова назад.

Нет, этого шанса нет (что выступлю на Играх-2020 в Токио). Я никогда не хотела быть тренером, сейчас я не рассматриваю эту работу. Мне не хочется возвращаться туда, откуда я только вышла. То, чем я занимаюсь сейчас, мне очень нравится. У меня есть достаточно времени, которое я могу уделять семье, но при этом и заниматься с молодыми спортсменами.