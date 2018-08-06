Екатерина Гамова: "Обсуждали вопрос о спортсменах-трансгендерах"

В гостях у "СЭ" побывала легендарная волейболистка, а ныне куратор молодежных сборных России Екатерина Гамова. Она рассказала о том, в чем заключаются ее функции в комиссиях спортсменов ФИВБ или ЕКВ.

– Вы состоите в нескольких комиссиях спортсменов. В чем заключается ваша работа?

– Мы обсуждаем разные вопросы, которые ставит перед нами Олимпийский комитет России, ФИВБ или ЕКВ. В частности, спрашивали наше мнение по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Обсуждение этого вопроса было очень активным. Мы собирались комиссией, связывались со спортсменами по скайпу, а потом выражали свое мнение. Понятно, что оно могло не учитываться. По запросу ФИВБ весной обсуждали вопрос о спортсменах-трансгендерах и возможности их участия в соревнованиях. На голосование этот вопрос не выносился, но комиссия спортсменов отрицательно отнеслась к такой инициативе. Если женщина, которая станет мужчиной, придет в мужской волейбол, она будет неконкурентоспособна. А мужчина, который станет женщиной и придется в женской волейбол, будет иметь колоссальное преимущество, это будет нечестно.

– В российском волейболе есть представители сексуальных меньшинств?

– У нас нормальный вид спорта, и это как-то не развито. Я с этим вообще не сталкивалась.

Полная версия интервью Екатерины Гамовой