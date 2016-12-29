Екатерина Гамова: "Казанское "Динамо" выиграло Кубок России за счет игровой дисциплины и тактики"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова поздравила свой бывший клуб - казанское "Динамо" - с победой в Кубке России. В решающем матче команда из столицы Татарстана обыграла столичных одноклубниц со счетом 3:1.

- Я очень рада за девочек из казанского "Динамо"! - цитирует "Р-Спорт" Гамову. - Я их поздравила после матча, очень болела за них. Они победили в финале Кубка за счет игровой дисциплины на площадке, исполнение тактики тренера и общей игры. Что касается московского "Динамо", то, безусловно, Наталия Гончарова не показала своей игры в финале. Я хорошо знаю тактику казанской команды. Можно сказать, что они тактически обыграли соперника.

Четвертый сет Казань выиграла со счетом 25:15. Это, конечно, крупный счет для волейбола и матча такого уровня. Сложно понять, с чем связана такая игра московского "Динамо" в четвертой партии. Может быть, какие-то внутренние проблемы.