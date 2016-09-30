Екатерина Гамова: "Карполь открыл мне дорогу в большой волейбол"

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в интервью "СЭ" подчеркнула, что испытывает большое уважение к Николаю Карполю. Даже несмотря на то, что не поддерживает со специалистом доверительных отношений.

– Вы говорили, что Николай Карполь – это человек, который дал вам очень многое.

– Он открыл мне дорогу в большой волейбол.

– Но при этом до сих пор не общаетесь с ним…

– Я всегда к нему относилась с большим уважением. Мы здороваемся. Но не может же каждый игрок разговаривать по душам с каждым тренером. Тем более что мы в разных клубах. При этом недавно я была в Екатеринбурге на празднованиях, посвященных юбилею "Уралочки" – для меня это была огромная честь – и искренне поздравила Николая Васильевича. Выяснилось, что мы даже немного породнились.

– О чем это вы?

– Оказалось, что он из-под Слуцка, что в Беларуси. Оттуда же родом дедушка моего супруга. Пошутили по этому поводу. (Владимир ИВАНОВ)