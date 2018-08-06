Екатерина Гамова: "Историю с моей записью про ЗМС раздули журналисты"

В гостях у "СЭ" побывала легендарная волейболистка, а ныне куратор молодежных сборных России Екатерина Гамова. Она рассказала о том, какие были последствия истории с записью про ЗМС.

– Нет желания пойти в Министерство спорта, получить там какую-то должность и поменять правила? Чтобы все было справедливо.

– Нет, совсем. У каждого своя справедливость. У меня одна точка зрения, кто-то может считать по-другому.

– Вам, кстати, потом из Минспорта не звонили?

– Нет. А должны были?

– История получила очень широкий резонанс.

– Этот раздули журналисты. У меня не так много подписчиков в инстаграме, многие из них вообще иностранцы, которые не понимали сути происходящего. Мне даже звонила моя подруга, которая в прошлом была моим агентом, говорила, что писали даже из Турции – там только поняли, что случилось что-то громкое и связанное с Гамовой, и все. Так что если бы не журналисты, которые сопроводили всю эту историю громкими заголовками, никто бы ничего и не заметил.

– Не пожалели, что сделали эту запись?

– Нет, ни разу. А почему я должна жалеть? Я же никого не оскорбила. Я вообще была удивлена, когда пошла эта волна. Но остаюсь при своем мнении.

Полная версия интервью Екатерины Гамовой