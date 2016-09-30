03:58 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Екатерина Гамова: "Футболистов учат симулировать"

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Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова в интервью "СЭ" отметила, что спокойно относится к симуляции в футболе. По ее словам, в любом виде спорта существуют свои уловки.

 
Екатерина ГАМОВА.Екатерина Гамова: "Я – не великая"

– По-вашему, в спорте вообще есть справедливость?

– Однозначно. Бывает и несправедливость. Когда, например, судьи засуживают. Но это единичные случаи. В остальном – все справедливо.

– Недавно смотрел передачу, где один футболист рассказывал, что часто симулировал и ничуть этого не стыдится.

– Так их учат этому (смеется). А у нас просто негде симулировать.

– Но вы вообще можете это понять?

– Почему нет? В футболе это нормально. Я тоже буду говорить аут, даже если мяч упал в поле на нашей стороне. В волейболе также бывают попытки повлиять на судью. Особенно со стороны бразильцев. Они всегда ожесточенно оспаривают любое решение не в их пользу. (Владимир ИВАНОВ)

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