Эдуард Носков: "Задача "Енисея" в Кубке России – медали"

Директор "Енисея" Эдуард Носков уверен, что волейболистки красноярского клуба способны сыграть на равных с московским "Динамо" в полуфинале Кубка России. "Финал четырех" пройдет 27-28 декабря в Казани.

- В полуфинале, безусловно, мы будем настраиваться на победу, - цитирует "Р-Спорт" Носкова. - Недавний матч чемпионата России против московского "Динамо" показал, что с этим соперником мы можем бороться на равных. Если бы использовали все возможности, у "Енисея" был бы шанс победить. У нас летела подача. Постараемся и сейчас использовать ее по максимуму. Плюс у нас достаточно хорошая общая игра, за счет которой постараемся добиться нужного результата.

Мы всегда настраиваемся на оптимальный результат. Посмотрим, будет ли еще сопутствовать удача при всех наших стараниях. Наша задача в Кубке России – медали.