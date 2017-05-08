"Динамо" уступило "Факелу", но вышло в полуфинал

Московское "Динамо" проиграло "Факелу" в заключительном матче "Финала шести" чемпионата России. Тем не менее, московский коллектив вышел в полуфинал с первого места в своей группе, благодаря лучшей разнице по сетам, где сыграет с 10 мая с новосибирским "Локомотивом"

Во втором полуфинале сыграют "Белогорье" и казанский "Зенит".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Финал шести

Группа В

"Факел" (Новый Уренгой) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (31:29, 25:16, 21:25, 25:18)