"Динамо" продолжит тренировки, несмотря на финансовые проблемы

Главный тренер женской команды краснодарского "Динамо" Константин Ушаков заявил, что бойкот матчей чемпионата России был разовой акцией и клуб продолжит играть, несмотря на выплату зарплат. Игроки команды не получали денег с начала сезона. Ранее мужская и женская команды "Динамо" не вышли на свои игры в рамках российского первенства.

– Мы продолжаем тренироваться, – цитирует "Р-Спорт" Ушакова. – Бойкот был разовой акцией. Мы надеемся, что нас услышат, хотя бы придут и что-то скажут из руководства. Чтобы мы понимали – искать другую работу или можно продолжать работать здесь. Если финансирование будет, мы готовы остаться. Команда не потеряла шансов в Лиге чемпионов, мы бьемся за высокие места в чемпионате России.

Ситуация с "Динамо" – это удар по российскому волейболу. Это не только женская команда, но и молодежная команда. То, что было сделано за многие годы, можно быстро разрушить.