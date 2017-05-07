20:52 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Динамо" обыграло "Белогорье" в "финале шести"

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Московское "Динамо" в матче "финала шести" чемпионата России обыграло "Белогорье" - 3:0. У команд после этой игры по три очка в турнирной таблице.

Чемпионат России

Суперлига

Финал шести

Группа В

"Динамо" (Москва) - "Белогорье" (Белгород) - 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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rusfed 2.0

*в зале*

21:46

rusfed 2.0

Это личное дело каждого, имхо. Это клубные соревнования, а не соревнования между странами. Каждый сам решает, ассоциируются у него Леон и Андерсон с их страной, или нет. И потом - наверняка болеют не все белгородцы, а только те, с кем ты пообщался. Кстати, как ты наверняка знаешь, фаны Мачераты в финале ЛЧ в заде болели за Казань - и этот факт тоже вызвал широкую дискуссию в Италии.

21:45

Grey Owl

rusfed 2.0 чем? Тем, что болеют против Зенита в ЛЧ. Вот чем.

21:38

rusfed 2.0

Вчера за нашими спинами в зале сидели. Более чем адекватные, имхо. Сугубо мое персональное мнение, конечно

21:36

Grey Owl

Не все наверно конечно, но многие.

21:34

Grey Owl

Имел несчастье общаться с ними.

21:34

rusfed 2.0

А чем фаны Белгорода неадекватны?

21:26

Grey Owl

Динамо - с победой! А Белгород теперь попадёт под Зенит и будет рубиться с Локомотивом за место в ЛЧ. Удачи Новосибу и привет неалдекватным фанам Белгорода.

21:24