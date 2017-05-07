"Динамо" обыграло "Белогорье" в "финале шести"

Московское "Динамо" в матче "финала шести" чемпионата России обыграло "Белогорье" - 3:0. У команд после этой игры по три очка в турнирной таблице.
Чемпионат России
Суперлига
Финал шести
Группа В
"Динамо" (Москва) - "Белогорье" (Белгород) - 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)
rusfed 2.0
*в зале*
21:46
rusfed 2.0
Это личное дело каждого, имхо. Это клубные соревнования, а не соревнования между странами. Каждый сам решает, ассоциируются у него Леон и Андерсон с их страной, или нет. И потом - наверняка болеют не все белгородцы, а только те, с кем ты пообщался. Кстати, как ты наверняка знаешь, фаны Мачераты в финале ЛЧ в заде болели за Казань - и этот факт тоже вызвал широкую дискуссию в Италии.
21:45
Grey Owl
rusfed 2.0 чем? Тем, что болеют против Зенита в ЛЧ. Вот чем.
21:38
rusfed 2.0
Вчера за нашими спинами в зале сидели. Более чем адекватные, имхо. Сугубо мое персональное мнение, конечно
21:36
Grey Owl
Не все наверно конечно, но многие.
21:34
Grey Owl
Имел несчастье общаться с ними.
21:34
rusfed 2.0
А чем фаны Белгорода неадекватны?
21:26
Grey Owl
Динамо - с победой! А Белгород теперь попадёт под Зенит и будет рубиться с Локомотивом за место в ЛЧ. Удачи Новосибу и привет неалдекватным фанам Белгорода.
21:24