"Динамо" обыграло "Белогорье" в "финале шести"

Московское "Динамо" в матче "финала шести" чемпионата России обыграло "Белогорье" - 3:0. У команд после этой игры по три очка в турнирной таблице.

Чемпионат России

Суперлига

Финал шести

Группа В

"Динамо" (Москва) - "Белогорье" (Белгород) - 3:0 (25:18, 25:23, 25:20)