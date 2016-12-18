"Динамо-Казань" по-прежнему недосягаемо для соперников

Московское "Динамо" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России обыграло "Сахалин" (3:0). Победа позволила столичной команде сохранить второе место в турнирной таблице. Отставание от одноклубниц из Казани, волейболистки которого в гостях обыграли "Енисей" (3:0) – составляет 4 очка.

В других матчах дня "Метар" дома уступил "Уралочке-НТМК" (0:3), а "Заречье-Одинцово" обыграло "Протон" (3:2).

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10-й тур

"Динамо" (Москва) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:0 (25:16, 25:15, 25:9)

"Метар" (Челябинск) - "Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - 0:3 (13:25, 21:25, 19:25)

"Енисей" (Красноярск) - "Динамо-Казань" - 0:3 (19:25, 17:25, 17:25)

"Протон" (Саратовская область) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 2:3 (27:29, 25:20, 20:25, 25:23, 10:15)