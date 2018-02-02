"Динамо-Казань" не хочет встречаться с "Сахалином" в плей-офф

Старший тренер "Динамо-Казань" Александр Перепелкин после победы над "Сахалином" (3:0) в матче 17-го тура чемпионата России сказал, что не хотел бы встретиться с этим клубом в плей-офф. Благодаря успеху в этой встрече "Динамо-Казань" гарантировано себе первый номер "посева" в плей-офф.

– Большого желания нет, но как будет, так будет. Во-первых, потому, что это означает серьезный перелет на Сахалин, которого бы нам не хотелось совершать, – приводит слова Перепелкина официальный сайт клуба. – Тяжелый перелет туда-сюда, после которого придется восстанавливаться, а сейчас игры идут подряд. Это основная причина, почему не хотелось бы играть с "Сахалином" в плей-офф.