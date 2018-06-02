Чередник возглавил московское "Динамо"

Юрий Чередник назначен главным тренером женского волейбольного клуба "Динамо", информирует официальный сайт бело-голубых. 51-летний специалист сменил серба Зорана Терзича, который ушел в отставку по окончании сезона.

Чередник является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года, чемпионом Европы и обладателем Кубка мира (оба – 1991 год) в составе сборной СССР. По окончании игровой карьеры тренировал мужской московский клуб "Динамо" (2009-2013) и красноярский "Енисей" (2014-2018).

Под руководством Чередника мужское "Динамо" дважды стало вице-чемпионом России, играло в финале Лиги чемпионов. В минувшем сезоне московское "Динамо" в шестой раз стало чемпионом России.