Борис Гребенников: "Урал" провалился в защите"

Главный тренер "Урала" Борис Гребенников посетовал на плохую игру в защите в домашнем матче суперлиги с новосибирским "Локомотивом" (2:3). В интервью пресс-службе уфимского клуба он подчеркнул, что команда проиграла старт.

– Что не получилось в пятом сете?

– Нужно плясать от буквы А: потеряли две подачи, плюс атака в простейшей ситуации в одиночный блок. Вся игра складывается из нюансов. Мы сегодня провалились в защите. Блок действовал неплохо, но то, что мы должны были поднять из-под блока, мы не подняли. И в старте игры поплыли на приеме.

Давление – наш главный враг. Мы пока в начале каждого матча перебарываем свое волнение и постепенно входим в игру. Но мы показали, что умеем бороться. С потерей качества, но на кураже и эмоциях мы сумели догнать Новосибирск. С другой стороны, была видна тактическая задумка Пламена – выбить Куцмуса из колеи. Я считаю, что мы выстояли и сделали шаг вперед. Для конца октября качество нашей игры гораздо лучше, чем в прошлом году.

– Довольны тем, как Евгений Рыбаков вышел на замену?

– Да, но его игру пока сложно прогнозировать. Они с Колесником в альтернативном движении. Конечно, Женя нам помог выиграть в третьей партии, был эффективен в четвертой.

– Расскажите о том, что сейчас с Павлом Морозом?

– Он был прооперирован в Германии и завтра прилетает в Уфу. У него проблема с коленом. Будем ждать его восстановления.