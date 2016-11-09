21:47 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Более 10 регионов выдвинули Шевченко на пост президента ВФВ

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Более десяти регионов России выдвинули в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) действующего главу организации Станислава Шевченко, информирует официальный сайт ВФВ. Выборы нового президента ВФВ состоятся на отчетно-выборной конференции федерации 16 декабря в Москве.

Шевченко руководит ВФВ с 2010 года. Также он является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола (CEV) и входит в состав административного совета Международной федерации волейбола (ФИВБ).

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/14903/

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