Более 10 регионов выдвинули Шевченко на пост президента ВФВ

Более десяти регионов России выдвинули в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) действующего главу организации Станислава Шевченко, информирует официальный сайт ВФВ. Выборы нового президента ВФВ состоятся на отчетно-выборной конференции федерации 16 декабря в Москве.

Шевченко руководит ВФВ с 2010 года. Также он является вице-президентом Европейской конфедерации волейбола (CEV) и входит в состав административного совета Международной федерации волейбола (ФИВБ).