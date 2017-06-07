Богомолов стал старшим тренером "Белогорья", Казаков - его помощник

Известный волейболист Александр Богомолов назначен старшим тренером "Белогорья", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Помогать ему будет призер Олимпийских игр Алексей Казаков. Ранее 41-летние Богомолов и Казаков завершили карьеры волейболистов.
Главным тренером "Белогорья" является Геннадий Шипулин, его помощником в прошлом сезоне был также известный в прошлом волейболист Александр Косарев.
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Никакой пользы от этой чехарды с тренерами нет.Если Шипулин не может по состоянию здоровья, пусть отойдёт и будет президентом, любым членом совета и т.д. Но главным тренером надо назначить одного, который будет заниматься командой. А не эти "пацаны", которые действуют по указке Шипулина.
15:07