Богомолов стал старшим тренером "Белогорья", Казаков - его помощник

Известный волейболист Александр Богомолов назначен старшим тренером "Белогорья", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Помогать ему будет призер Олимпийских игр Алексей Казаков. Ранее 41-летние Богомолов и Казаков завершили карьеры волейболистов.

Главным тренером "Белогорья" является Геннадий Шипулин, его помощником в прошлом сезоне был также известный в прошлом волейболист Александр Косарев.