19:16 31 января | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Богомолов стал играющим тренером "Белогорья"

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Тренер "Белогорья" Александр Богомолов внесен в заявку клуба в качестве игрока, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белгородцев. Богомолов, таким образом, будет исполнять функции играющего тренера. Такое решение руководство "Белогорья" приняло из-за изменений в заявке клуба. Дозаявка на чемпионат России бразильского связующего Марлона вынудила белгородский клуб отозвать другого легионера, и теперь блокирующий Дмитрий Теременко (Украина) будет играть за команду только в Лиге чемпионов и других турнирах, не имеющих лимита на иностранных волейболистов.

Ранее стало известно, что состав "Белогорья" пополнил выступавший за "Газпром-Югру" Константин Семенов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3986302

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Григорич

Богомолова знаем, а Семенова нет.

23:43 31 января

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