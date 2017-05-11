"Белогорье" проиграло "Локомотиву" и второй раз за 8 сезонов осталось без медалей суперлиги

"Белогорье" проиграло новосибирскому "Локомотиву" в матче за третье место чемпионата России-2016/17. Подопечные Геннадия Шипулина во второй раз за восемь сезонов остались без медалей суперлиги. Для "Локомотива" это вторая медаль в истории - в 2014 году команда взяла серебро.
В финале суперлиги сыграют казанский "Зенит" и московское "Динамо".
Чемпионат России
Мужчины
Суперлига
Матч за 3-е место
"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0:3 (29:31, 22:25, 10:25)
rusfed 2.0
Обидно за Белгород: кризис усугубляется (всегда за них болею), но итог справедливый. Справедливость была бы еще более полной, если б вместо Динамо путевку в ЛЧ получил Факел. А у Грозера неплохая интуиция - как знал, куда идет ) А вместе с украденным конем Родичевым есть хороший шанс неплохо сыграть в ЛЧ
18:22
titan577
Как говорится доигрался товарищ Шипулин в игры в кумовство. и поделом. оставил команду на будущий сезон без лч. Надеюсь хоть это теперь его отрезвит и у команды будет нормальный сильный тренер и хороший состав. из этого состава оставить тетюхина малыша ерещенко порошина теременко и обмочаева. Ну а новосиб и Пламена поздравляю с бронзой и лч. Куркаев особо понравился. ох растет парень.
18:18