"Белогорье" проиграло "Локомотиву" и второй раз за 8 сезонов осталось без медалей суперлиги

"Белогорье" проиграло новосибирскому "Локомотиву" в матче за третье место чемпионата России-2016/17. Подопечные Геннадия Шипулина во второй раз за восемь сезонов остались без медалей суперлиги. Для "Локомотива" это вторая медаль в истории - в 2014 году команда взяла серебро.

В финале суперлиги сыграют казанский "Зенит" и московское "Динамо".

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Матч за 3-е место

"Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0:3 (29:31, 22:25, 10:25)