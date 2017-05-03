"Белогорье" продлило контракт с Обмочаевым

"Белогорье" и олимпийский чемпион 2012 года либеро Алексей Обмочаев подписали контракт сроком на три года.

В марте 2016 года московское "Динамо" расторгло контракт с Обмочаевым, так как игрок "не соблюдал условия договора и вел себя неподобающим образом". С тех пор олимпийский чемпион Лондона оставался без игровой практики, а в январе 2017 года возобновил карьеру в "Белогорье" и уже 8 января дебютировал в составе команды.

- Продлили контракт с Лешей на три года. Не просто контракт. Вся страна Лешу бросила, а я как всегда подхватил. Все умники бросили, кинули в грязь, - цитирует "Р-Спорт" главного тренера и президента белгородского клуба Геннадия Шипулина. - Все забыли, что он медаль олимпийскую завоевал для страны, его забыли. А у Леши родился ребеночек, он женился, мы создали все условия. Он живет в комфорте, тренируется в комфорте. Леша в правильной окружающей среде, правильное воспитание, земля плодородная и люди прекрасные.