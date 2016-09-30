20:37 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

"Белогорье" потерпело второе подряд поражение

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"Газпром-Югра" на выезде переиграла НОВА в матче 2-го тура чемпионата России. В других встречаз "Факел" выиграл у "Белогорья", "Динамо" из Ленинградской области уступило "Локомотиву", а краснодарское "Динамо" потерпело поражение от "Нефтяника".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

2-й тур

НОВА (Новокуйбышевск) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 0:3 (24:26, 23:25, 16:25)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Белогорье" (Белгород) - 3:2 (19:25, 26:24, 26:24, 21:25, 15:11)

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) - "Локомотив" (Новосибирск) - 0:3 (22:25, 21:25, 19:25)

"Динамо" (Краснодар) - "Нефтяник" (Оренбург) - 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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