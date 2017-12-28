"Белогорье" одержало 13-ю победу подряд в Суперлиге, обыграв питерский "Зенит"

"Белогорье" обыграло санкт-петербургский "Зенит" со счетом 3:1 в матче 16-го тура Суперлиги. Эта победа стала для команды из Белгорода 13-й подряд.

В других встречах "Локомотив" проиграл казанскому "Зениту" (0:3), а московское "Динамо" одержало победу над "Ярославичем" (3:0).

Суперлига

Мужчины

16-й тур

"Зенит" СПб (Санкт-Петербург) – "Белогорье" (Белгород) – 1:3 (17:25, 25:21, 20:25, 15:25)

"Локомотив" Н (Новосибирск) – "Зенит-Казань" (Казань) – 0:3 (21:25, 19:25, 21:25)

"Ярославич" (Ярославль) – "Динамо" М (Москва) – 0:3 (15:25, 31:33, 16:25)

"Енисей" (Красноярск) – "Урал" (Уфа) – 0:3 (16:25, 20:25, 24:26)

НОВА (Новокуйбышевск) – "Кузбасс" (Кемерово) – 1:3 (25:21, 23:25, 24:26, 18:25)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Газпром-Югра" (Сургут) – 1:3 (23:25, 29:27, 14:25, 22:25)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – 3:1 (26:24, 25:16, 22:25, 25:19)