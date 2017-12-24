"Белогорье" одержало 11-ю победу в чемпионате России подряд, "Урал" обыграл "Ярославич"

"Белогорье" победило "Динамо-ЛО" со счетом 3:0 в матче 15-го тура чемпионата России. Эта победа стала для команды из Белгорода 11-й подряд.

"Урал" обыграл "Ярославич" со счетом 3:0, одержав 9-ю победу в Суперлиге. Волейболисты НОВА на тай-брейке победили "Газпром-Югру" (3:2), а "Факел" оказался сильнее "Югры-Самотлор" (3:0).

Чемпионат России

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Регулярный чемпионат

15-й тур

"Динамо-ЛО" (Ленинградская область) – "Белогорье" (Белгород) – 0:3 (20:25, 22:25, 26:28)

"Ярославич" (Ярославль) – "Урал" (Уфа) – 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

"Газпром-Югра" (Сургут) – НОВА (Новокуйбышевск) – 2:3 (18:25, 25:17, 26:24, 15:25, 13:15)

"Факел" (Новый Уренгой) – "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 27:25, 25:15)