Андрей Воронков: "У "Динамо" не нашлось лидера, который взял бы на себя игру"

Главный тренер краснодарского "Динамо" Андрей Воронков считает, что у его команды не нашлось лидера в матче 3-го тура суперлиги с ВК "Газпром-Югра" (1:3). По его словам, это домашнее поражение должно помочь команде сделать выводы о своей игре.

– В нужный момент подвел прием. И тогда, когда надо было дожать ситуацию и переломить себя, здесь чисто психологически сегодня не нашлось лидера, который бы взял на себя игру. Это, поверьте, непросто – искать лидера, – цитирует официальный сайт Всероссийской федерации волейбола Воронкова. – У нас молодая команда. Молодые перспективные игроки, у которых потенциал, но стать лидером дано не всем. Сейчас мы работаем в этом направлении. Через такие досадные поражения, тем более дома, мы обязаны делать выводы, которые позволят нам двигаться дальше.

Никто не застрахован от своих ошибок. Но количество грубых и невынужденных ошибок у нас пока превалирует. Я считаю, что дело во времени. Игрокам нужно понять, что менять их никто не будет, им нужно самим выходить из этой ситуации.