17:45 29 января | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Андрей Макаров: "Ситуация с долгами "Динамо" достигла морального предела"

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Генеральный менеджер краснодарского "Динамо" Андрей Макаров отметил, что игроки решили бойкотировать матч чемпионата России с казанским "Динамо", так как ситуация с невыплатами им заработной платы достигла морального предела. Краснодарские волейболистки отказались выходить на игру из-за финансовых проблем в клубе, и "Динамо" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Ситуация достигла такого предела – морального, когда, играя в разных соревнованиях, мы до сих пор не получаем денег. 7-8 месяцев без зарплаты, и показывать хороший результат – это сложно, – цитирует Р-Спорт Макарова. – Можно даже травму получить серьезную на соревнованиях, находясь в таком подавленном состоянии. У команды масса бытовых нерешенных проблем.

Мы не планировали принимать такое решение загодя. Надежда всегда остается. Не будем опускать рук. Надеемся, что руководство обратит внимание на нас и решит наши проблемы. Мы не знаем, как будет со следующим матчем. Это эмоциональное решение, вы поймите нас.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20170129/1115579321.html

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