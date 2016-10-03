Алексей Вербов: "Зенит" ждал от "Нефтяника" более ожесточенной борьбы, а получилось легко"

Исполняющий обязанности главного тренера "Зенита" Алексей Вербов остался доволен качеством игры команды в матче 3-го тура суперлиги с "Нефтяником" (3:0). Напомним, Вербов подменяет на тренерском мостике наставника казанцев Владимира Алекно.

– Отметил бы качество игры "Зенита" сегодня. Оно было высоким. Мы не сбавили оборотов, несмотря на комфортный счет для нас, – цитирует официальный сайт Всероссийской федерации волейбола Вербова. – Я благодарен ребятам, что они верят в то, что мы делаем и выполняют очень хорошо. Что касается соперника, то мне трудно что-то комментировать. Они обыграли "Динамо" из Краснодара, мы ждали более ожесточенной борьбы, но получилось для нас легкая и комфортная игра.

– После первой партии показалось, что вы можете безболезненно заменить весь состав. Лидеры должны оставаться в тонусе?

– У нас есть цели, нам ехать на клубный чемпионат мира скоро. Ребята должны наигрываться. Тот же Мэтт Андерсон должен получать практику, но у него небольшое повреждение, и его пришлось заменить. Что касается запасных ребят, то не хочется делить наш состав на первый и второй. Очень важно, что те, кто вышел на замену, добавили нашей команде энергии, и по результату никакой разницы нет между первым и вторым составом не было.