02:29 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Алексей Вербов: "Моему тренерству уделяется слишком много внимания"

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Либеро и играющий тренер "Зенита" Алексей Вербов дал понять, что не хочет лишней шумихи вокруг своей работы в штабе казанцев. Ассистировать Владимиру Алекно 34-летний спортсмен стал с этого лета после завершения карьеры в сборной России.

- Вы единственный тренер в Суперлиге, у которого в карьере ни одного поражения. Подкалывают на этот счет?

- Пока вы не спросили, даже не задумывался об этом. Застали врасплох (смеется). Если честно, вообще моему тренерству уделяется слишком много внимания. Вот, например, телевизионщики просят прикрепить микрофон, чтобы слышать, о чем я говорю во время тайм-аутов. Но мне это не нужно.

- Это один из способов популяризировать волейбол.

- Дело хорошее. Но сейчас - это не моя основная цель. Тем более такими способами.  (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Вербова

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