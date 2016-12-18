Алексей Вербов: "Когда Леон злится, у него появляется еще "плюс 20" к прыжку и силе"

Либеро "Зенита" Алексей Вербов после победы в Кубке России над новосибирским "Локомотивом" (3:1) отметил, что команда проводила игру спокойней, чем полуфинал с "Динамо". Казанский клуб выиграл турнир уже в шестой раз.

– Мы нервничали в полуфинальной игре с "Динамо", когда начались проблемы из-за наших ошибок, – цитирует сайт "Зенита" Вербова. – Я единственный раз почувствовал, что мы занервничали в этом сезоне. Играли не так, как умеем. А в финале уже было спокойно. Сыграли неплохо с той точки зрения, какой у нас лазарет.

Вчера в матче с "Динамо" в какой-то степени была злость у Леона. Он с кем-то сцепился. Когда Леон злится, у него появляется еще "плюс 20" к прыжку и силе. Но иногда это мешает, теряешь голову. Так было вчера в матче с "Динамо", когда мы растеряли большое преимущество.