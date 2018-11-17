Александр Волков: "Только результаты покажут, как Казань пережила уход Леона"

Центральный блокирующий питерского "Зенита" Александр Волков в разговоре с корреспондентом "СЭ" поделился ожиданиями от главной игры сегодняшнего дня в суперлиге, где его команда сыграет в Казани с чемпионом России "Зенитом".

– Рад вернуться в Казань, – говорит Волков. – В прошлом сезоне не получилось. Много хороших воспоминаний связано с этим залом.

– Как отсутствие Камехо повлияет на игру?

– Камехо нам помочь не сможет, хоть и прилетел. Это игрок высокого уровня. Естественно, что его отсутствие скажется.

– Можно ли сказать, что с уходом Леона Казань ослабла?

– Это можно будет сказать только в конце сезона, когда будут результаты. Или когда их не будет. Только результаты покажут, как Казань пережила его уход.

– Сегодня в Казани одновременно играют "Зенит", "Ак Барс" и УНИКС.

– Да, но я слышал, что на волейболе будет аншлаг! Билетов не достать.

– Петербург в России уже новая сила. Вы чувствуете?

– Опять-таки – давайте подождем. Вы всегда хотите узнать, что будет. Есть турниры – чемпионат, Кубок, Лига чемпионов. Если добьемся успехов там, то можно о чем-то говорить, а пока рано. (Артур Еникеев)