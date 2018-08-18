Александр Волков: "Проведение чемпионата мира даст толчок развитию волейбола в России"

Олимпийский чемпион 2012 года, блокирующий петербургского "Зенита" Александр Волков отметил, что положительно относится к идее проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года в России.

В пятницу президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым предложил провести в России мужской чемпионат мира-2022. Ранее Граса уже выступал с подобной инициативой в ходе визита в Москву в 2014 году, а в октябре 2016 года ВФВ заявляла о готовности провести ЧМ-2022 и подать соответствующую заявку.

– Проведение любого чемпионата мира даст толчок развитию этого вида спорта в стране, – цитирует РИА Новости Волкова. – Я отношусь к этой инициативе положительно. Двумя руками "за". Думаю, что принять турнир могли бы Санкт-Петербург, Москва, Калининград. У нас не во всех городах есть арены, которые соответствуют чемпионату мира, но если для футбола построили, то почему бы не сделать то же самое для волейбола?