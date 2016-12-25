Александр Косарев: "Я недоволен судейством"

Старший тренер "Белогорья" Александр Косарев после поражения от "Урала" (1:3) в матче 13-го тура чемпионата России остался недоволен игрой команды. По словам наставника, судьи принимали необъективные решения.



– Мы находимся не в лучшей физической форме, много перелетов. Но такая роль у нас, – приводит слова Косарева "Спорт Бизнес Online". – Мы должны собираться и показывать хотя бы свой средний уровень. Сегодня "плавали" во всех элементах, не было стабильности нигде. Так было на блоке, на подаче, в приеме. Очень слабо сыграли в приеме, это и решило исход игры. Не использовали хорошую доводку, которая была немногочисленной.



Я недоволен судейством. Четкий момент касания мячом линии при нашей подаче в четвертой партии. Почему-то инспектор посчитал, что это аут. Если есть касание линии, я все-таки считаю, что это поле. Инспектор смотрит на одну и ту же картинку и говорит, что там не было касания линии. Это меня удивило, если честно. Будем ли оспаривать судейские решения? Вернемся домой и посмотрим. Обсудим это.