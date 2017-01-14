Александр Косарев: "Игроки "Белогорья" умеют сцепить зубы в сложных ситуациях"

Старший тренер "Белогорья" Александр Косарев похвалил своих подопечных за проявленный характер в матче группового турнира чемпионата России против московского "Динамо" (3:1).

– Когда выигрываешь, всегда приятно, – отметил Косарев. – В сложный момент ребята выстояли, выдержали прием и справились с блоком. Считаю, очень важная победа была – именно на выезде, именно против "Динамо".

– Как оцените подачи Жигалова? Все-таки они решающими становились...

– Да, прям подачка полетела. Хорошо, что он ее поддержал. Были ошибки, но не критичные. Это хорошо. Все-таки держать такую подачу стабильно – это мастерство.

– Поймал кураж?

– Да, конечно. Такие игры всегда идут на эмоциях. Если правильные эмоции есть, они и помогают в таких ситуациях – на подаче или на блоке.

– Не только подача и эмоции помогли два сета подряд отыгрывать по пять очков и добиваться побед. Что еще способствовало?

– Команда потихоньку начинает держать концентрацию, даже в сложных моментах, когда идет 5-6 очков проигрыша, они умеют сцепить зубы и достать соперника. Это немаловажно. С сильным соперником это очень важно. Потому что доли секунды расслабления – сразу получаешь два-три очка. Поэтому надо всегда держаться в тонусе. (Елена СОБОЛЬ)