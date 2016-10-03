23:25 3 октября | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Александр Косарев: "Характер позволил "Белогорью" победить "Кузбасс"

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Старший тренер "Белогорья" Александр Косарев после победы над "Кузбассом" (3:1) в гостевом матче 3-го тура чемпионата России подчеркнул, что игра складывалась непросто. По словам Косарева, главным фактором этой встречи стал характер команды.

– В принципе, игра была достаточно тяжелая, – приводит официальный сайт ВФВ слова Косарева. – Мы переломили ход встречи за счет характера. Потихоньку начинали получаться какие-то отдельные элементы. В целом, игра начала складываться нашу пользу. Характер нашей команды стал главным фактором, который позволил нам победить.

– В третьей партии с комфортного преимущества вы едва не упустили партию. Прокомментируйте эту концовку.

– В таких ситуациях всегда так: мы немного раньше поверили, что мы выиграли, чем это случилось. Партия заканчивается при счёте 25, ребята просто остановились и думали "доплыть" до конца сета, но смогли собраться и доиграть до победы в нужный момент.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/14756/

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