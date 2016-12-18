Александр Косарев: "Белогорье" должно играть в финале"

Старший тренер "Белогорья" Александр Косарев после победы над московским "Динамо" (3:1) в матче за третье место Кубка России отметил, что недоволен конечным результатом. По словам наставника, команда должна была бороться в финале.

– Итогом игры доволен, так как обыграли "Динамо", общим же итогом турнира не доволен, так как мы должны были играть в финале, - цитирует Косарева volley.ru. - Очень много эмоций потеряли вчера, но затем отошли в игровом плане, и игра потихонечку стала поворачиваться в нашу сторону.

– Практически две недели, которые вы провели вне дома, сказались на игре?

– Да, мы две недели вне дома с перелетами и переездами, это не проходит просто так.