Александр Климкин: "В "Зените" Спиридонов не приживется"

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Александр Климкин отметил, что болельщик "Спартака" волейболист Алексей Спиридонов не смог бы прижиться в его команде. Специалист считает, что "выходки" спортсмена мешают команде.

– Хотелось бы иметь в составе "Зенита" шоумена, вроде доигровщика Алексея Спиридонова? Как бы его ни ругали, зритель любит обаятельных хулиганов.

– Я хорошо отношусь к Алексею. Мы с ним иногда общаемся, – цитирует "Спорт день за днем" Климкина. – Мое мнение – выходки на площадке мешают команде. Может быть, они помогают конкретному игроку завестись, а остальной команде вредят.

– К тому же Спиридонов – завзятый фанат московского "Спартака".

– Да уж. В "Зените" он не приживется!

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