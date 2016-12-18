Александр Бутько: "Зениту" нужно прибавлять, чтобы выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира"

Связующий казанского "Зенита" Александр Бутько подчеркнул, что команде нужно улучшать свою игру, чтобы рассчитывать на успешное выступление в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира-2017. Вчера зенитовцы завоевали Кубок России, обыграв в финале новосибирский "Локомотив" (3:1).

В октябре подопечные Владимира Алекно в финале клубного чемпионата мира проиграли "Сада Крузейро" и второй раз подряд взяли серебряные медали турнира.

- Конечно, нам нужно прибавлять, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, - приводит "Р-Спорт" слова Бутько. - Осенью, когда мы проиграли бразильцам, "Зенит" играл намного лучше, чем сейчас. Ребята были на пике и в чемпионате в некоторых матчах обыгрывали соперников со счетом 25:10, 25:12. И все равно такой формы в Бразилии не хватило.