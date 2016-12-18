Александр Бутько: "Антидопинговая система в России находится на низком уровне"

Связующий казанского "Зенита" Александр Бутько выразил мнение, что антидопинговая система в России в плане информирования спортсменов находится на очень низком уровне, что может приводить к проблемам.

Следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен 9 декабря в Лондоне представил вторую часть доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

- Двоякая ситуация, на самом деле. Конечно, есть политическая атака на Россию, но в то же время честно скажу, антидопинговая система в России на очень низком уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Бутько. - В плане каких-то уроков, тренингов, общений со спортсменом. Я общался с Мэттом Андерсоном на эту тему, и он сказал, что в США все это обстоит иначе. Не за что зацепиться. А у нас по-другому. Мы сами даем им повод, а они уже этим пользуются.

Я до прошлого года даже не задумывался никогда об этом. Знал, что допинг не принимаю, но не придавал значения, чем лечусь. Капли и капли, парацетамол, какие-то порошки от простуды… А когда все это началось, задумался: ох, а что же мы принимали? Но мы же пили эти препараты не потому, что это допинг, а чтобы поправиться, избавиться от простудных симптомов. И нам уже по 30 лет, а мы были абсолютно необразованны в этом плане.