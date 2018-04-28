Алекно - о чемпионствах казанских "Зенита" и "Ак Барса: "Татары рулят"

Главный тренер казанского "Зенита" Владимир Алекно подвел итоги чемпионата России. Казанский клуб победил петербургских одноклубников в трех матчах (3:0, 3:2, 3:0) и в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Ранее казанский "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина.

- Вдохновила ли нас победа "Ак Барса" в Кубке Гагарина? Сегодня с гордостью можем сказать: татары рулят! У нас впереди Лига чемпионов, - цитирует "Р-Спорт" Алекно. - Атмосфера бывает не во всех городах, к сожалению. Полные залы в Белгороде, Новосибирске, Кемерове, Петербурге. Мы тоже собираем зал. Это здорово. Посмотрите, какая ситуация в мире, может, не до спорта. Но люди верят, ходят на волейбол при той сложной экономической ситуации. Сегодня любой вид спорта может спасти неравнодушие руководителей страны. К нам не равнодушны – это здорово.