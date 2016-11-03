10:41 | ВОЛЕЙБОЛ

Женскую сборную России может возглавить иностранец

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Генеральный менеджер сборной России Владислав Фадеев не исключил назначения иностранного специалиста на пост главного тренера национальной команды. Ранее сборную возглавлял Юрий Маричев, с которым не был продлен контракт.

Под его руководством команда дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где проиграла Сербии со счетом 0-3.

- В нашем списке достаточно тренеров, в том числе Владимир Кузюткин, - приводит ТАСС слова Фадеева. - Есть там и кандидатуры иностранных специалистов. Думаю, все решится к концу ноября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3756008

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