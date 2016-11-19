"Зенит" одержал девятую победу в чемпионате России

"Зенит" в домашнем матче 9-го тура чемпионата России в трех партиях обыграл "Кузбасс" – 3:0. Подопечные Владимира Алекно по-прежнему не потерпели ни одного поражения. Также побед добились "Локомотив", "Динамо", "Факел" и "Урал".

Чемпионат России

Мужчины

9-й тур

"Зенит" (Казань) – "Кузбасс" (Кемерово) - 3:0 (25:22, 25:19, 25:16)

"Газпром-Югра" (Сургут) – "Локомотив" (Новосибирск) - 2:3 (22:25, 19:25, 26:24, 25:23, 11:15)

"Югра-Самотлор" (Нижневартовск) – "Динамо" (Москва) - 1:3 (27:25, 17:25, 14:25, 19:25)

"Нефтяник" (Оренбург) – "Факел" (Новый Уренгой) - 0:3 (17:25, 25:27, 21:25)

"Урал" (Уфа) – "Динамо" (Ленинградская область) - 3:0 (25:20, 30:28, 25:18)