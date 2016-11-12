"Зенит" обыграл "Факел", "Локомотив" был сильнее "Югры-Самотлора"

В 8-м туре мужской Суперлиги лидеры чемпионата одержали победы. "Зенит" на выезде обыграл "Факел", "Локомотив" одолел "Югру-Самотлор", а "Кузбасс" был сильнее "Урала".

Чемпионат России

Суперлига

Мужчины

8-й тур

"Локомотив" (Новосибирск) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск) - 3:1 (25:13, 25:17, 22:25, 25:22)

"Динамо" (Москва) - "Нефтяник" (Оренбург) - 3:0 (25:22, 25:22, 25:16)

"Факел" (Новый Уренгой) - "Зенит" (Казань) - 0:3 (20:25, 20:25, 17:25)

"Кузбасс" (Кемерово) - "Урал" (Уфа) - 3:0 (25:17, 25:20, 25:13)

"Динамо" (Ленинградская область) - "Динамо" (Краснодар) - 3:1 (25:20, 25:17, 20:25, 29:27)

НОВА (Новокуйбышевск) - "Енисей" (Красноярск) - 3:0 (25:23, 25:13, 27:25)

"Белогорье" (Белгород) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3:0 (25:21, 25:22, 25:14)