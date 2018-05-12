"Зенит-Казань" вышел в финал домашнего "Финала четырех" Лиги чемпионов

"Зенит-Казань" пробился в финал Лиги чемпионов по волейболу среди мужчин. В 1/2 финала команда переиграла итальянскую "Перуджу" (3:0, 25:22, 25:20, 25:20).
В финале "Зенит" сыграет с другим итальянским клубом "Лубе Чивитанова".
Казань (Россия)
Лига чемпионов
Мужчины
1/2 финала
"Перуджа" (Италия) - "ЗЕНИТ-КАЗАНЬ" (Россия) - 0:3 (22:25, 20:25, 20:25)
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2017-2018/playoff/
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