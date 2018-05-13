"Зенит-Казань" выиграл домашний финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил в финале волейбольной Лиги чемпионов среди мужчин, который проходил в их родном городе. Команда обыграла представителя Италии "Лубе Чивитанова" (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).
Таким образом, клуб из столицы Татарстана в шестой раз в своей истории и в четвертый раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Третье место занял еще один клуб из Италии "Перуджа".
Казань (Россия)
Волейбол
Лига чемпионов
"Финал четырех"
Финал
"Лубе Чивитанова" (Италия) - "ЗЕНИТ-Казань" (Россия) - 2:3 (27:29, 25:18, 25:23, 23:25, 15:17)
13 мая.
Дополнительная информация
http://volleyball.sport-express.ru/men/champions/2017-2018/calendar/
сабзеро
Шикарная игра! Зенит, спасибо за эмоции! Последний раз так переживал за наших в финале Олимпиады с бразильцами. СЭ, очнитесь, это событие должно быть на главной огромными буквами!
22:56
Chir
Так сложно было награждение показать? Зато про наш гавнофутбол строчат без перерыва.
22:37
grad45
ПЯТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКОВ НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА! ФАНТАСТИКА!!!
22:30
grad45
4 ноября 2017. «Зенит» — «Динамо» М. 3:0. Обладатель Суперкубка России ! 3 декабря 2017. «Зенит» — «Кузбасс». 3:2. Обладатель Кубка России ! 17 декабря 2017. «Зенит» — «Чивитанова» (Италия). 3:0. Чемпион мира среди клубов ! 28 апреля 2018. «Зенит» — «Зенит» СПб. 3:0 и 3-0 в серии. Чемпион России ! 13 мая 2018. «Зенит» — «Чивитанова» (Италия). 3:2. Победитель европейской Лиги чемпионов !
22:28
grad45
Это был валидольный матч! На тоненького! КАК ТАК МОЖНО ФАНТАСТИЧЕСКИ ИГРАТЬ??? ЭТО ПРОСТО ЧУДО!!! "ЗЕНИТ" - ЧЕМПИОН!!!
22:28
grad45
Волейбольный «Зенит» из Казани — Чемпион Лиги Чемпионов!!! С ПОБЕДОЙ!!! Это фантастический сезон! Все 6 кубков наши!!! «Зенит» — самая сильная команда в мире! Урааааа!!!
22:28
ladafan
молодцы!!! в концовке наказали макарошек за самоуверенность, переросшую в высокомерие ( очень явное у европейских команд иногда и не только в волейболе)
22:24
rusfed 2.0
faizrah rusfed 2.0 был? Очень сильно! Обстанова - неописуема!!! 22:16 __________ Ты наверняка казанский? Из зала пишешь? Нет, я не смог билеты купить, а так были планы приехать в Казань. Пас на сайте, но в продаже были только верхние ярусы - я решил их не брать, но потом уже не смог поймать нижние ярусы
22:20
ion
Ава характере! Круто! И даже на главную не повесили...
22:20
rusfed 2.0
Лоран Алекно тоже выиграл Лигу Чемпионов. Смешно. А Матч не показал награждение. Хоккей швейцарцев и шведов важнее
22:18
Паснаход
rusfed 2.0, выходит, так. 7).
22:17
faizrah
rusfed 2.0 был? Очень сильно! Обстанова - неописуема!!!
22:16
AlCapone
Валидол не в одном доме страны закончился... Здорово, что победили, пусть и чудом. Такую б волю к победе всем нашим спортсменам
22:15
Al_Leb
Леон победил! Висели на волоске и играли фактически без центров и не то, чтоб доводки не было, просто приперло чуть и Бутько "забыл" про центры, как обычно. Очень много Леон, неплохо Михайлов, чуть Андерсон и Вербов-им можно по 2 золота. Хороший матч, в учебник его нужно по волейболу записать. Очередное поздравление Алекно-смог замотивировать и пахал без сбоев. С победой, Казань!
22:11
rusfed 2.0
И сколько финалов проиграла Мачерата, кстати? ) Мда, не думаю, что они этот позор заслужили )
22:11
rusfed 2.0
7 раз подряд российские клубы, верно?
22:10
rusfed 2.0
Шикарный антураж, конечно. На минутку почувствовал себя в Италии или Польше. Вот когда игры чемпионата страны начнут по 7 тысяч болел собирать, наш волейбол сможет выйти на новый уровень )
22:10
Паснаход
Таки рекорд, 4 раза подряд. Пусть кто-нибудь попробует повторить).
22:08
drew81
чудоребенок кафельникова важнее конечно, чем заурядная победа
22:03
faizrah
Но... Игра... Не верил уже...
22:02
faizrah
Гребенников монстр
22:01
rusfed 2.0
Оу май гад, что это был за матч. У меня сердце несколько раз останавливалось. Обалденного качества игра обеих команд. Не факт, что Зенит заслужил победу больше, но я жутко рад за Зенит. Неизвестно, когда придется радоваться в следующий раз. Сегодня мы все-таки увидели наброски того, каков будет уровень команды без Леона. Но тем лучше для внутреннего чемпионата, мне кажется. А Мачерата была шикарна. Думаю, они выдали лучшую своею игру в этом сезоне. Связка Андерсон-Станкович - мечта для любой команды. Команда с приходом Леала должна, наконец, стать лучшей в Европе. Либо опять второй - после Перуджи с Леоном ;) MVP должен стать Михайлов. Супер-надежный!
21:57
Паснаход
Даже жирным выделить новость не удосужились.
21:56
DedSovetskoyArmiy
Красавцы, что говорить! Да и матч фееричный! А про это все роскошество маленькая новостюшка. СЭ очнитесь. Кроме псевдонародного недоклуба есть более важные вещи.
21:55
diskmen
Но как вырвали победу в 5 партии.Проигрывали 11:7 ,но вытащили.Браво Зенит.По ходу матча думал конец гигимонии.
21:54
Dejan
Зенит, с победой! Фантастический матч, сумасшедший сюжет, запредельные эмоции! Как вытянули 5-1 сет, это просто фантастика. Есть и у нас в игровых дисциплинах настоящие супер клубы!
21:52
redgy
сей шикарный матч должен висеть в главных новостях вообще-то , вместо спартака
21:49
Спам
Молодцы, хотя по ходу игры не верилось, очень уж хороши были итальянцы и плох Леон, он как будто боялся напоследок себе что-то повредить
21:49