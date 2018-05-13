"Зенит-Казань" выиграл домашний финал Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" победил в финале волейбольной Лиги чемпионов среди мужчин, который проходил в их родном городе. Команда обыграла представителя Италии "Лубе Чивитанова" (29:27, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15).

Таким образом, клуб из столицы Татарстана в шестой раз в своей истории и в четвертый раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Третье место занял еще один клуб из Италии "Перуджа".

Казань (Россия)

Волейбол

Лига чемпионов

"Финал четырех"

Финал

"Лубе Чивитанова" (Италия) - "ЗЕНИТ-Казань" (Россия) - 2:3 (27:29, 25:18, 25:23, 23:25, 15:17)

13 мая.