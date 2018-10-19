"Зенит-Казань" на выезде обыграл "Динамо" в пяти партиях

В матче российской Суперлиги казанский "Зенит" на выезде обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 по партиям. Тай-брейк завершился со счетом 15:13 в пользу казанского клуба.

Для "Зенита" это вторая победа в сезоне. "Динамо" впервые проиграло.

27 октября в матче третьего тура "Зенит" примет "Кузбасс", а "Динамо" на выезде сыграет с другим "Зенитом" - из Санкт-Петербурга.

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2-й тур

"Динамо" (Москва) - "Зенит-Казань" - 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 21:25, 13:15)