Волейбольный "Локомотив" подписал контракт с двукратным чемпионом России

Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с двукратным чемпионом России Артемом Ермаковым, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение 36-летнего игрока рассчитано на один сезон.
Последние пять лет Ермаков играл в "Динамо".
За свою карьеру игрок дважды становился чемпионом России и два раза побеждал в Кубке страны. Также на его счету победы со сборной России в Мировой лиге и на чемпионате Европы.
Дополнительная информация
http://www.lokovolley.com/news/command_news/artem_ermakov_v_lokomotive_/