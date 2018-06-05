Волейбольный "Локомотив" подписал контракт с двукратным чемпионом России

Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с двукратным чемпионом России Артемом Ермаковым, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение 36-летнего игрока рассчитано на один сезон.

Последние пять лет Ермаков играл в "Динамо".

За свою карьеру игрок дважды становился чемпионом России и два раза побеждал в Кубке страны. Также на его счету победы со сборной России в Мировой лиге и на чемпионате Европы.