Волейболисты сборной России попросили правительство организовать им чартер

Вице-премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что сборная России по волейболу попросила предоставить собсвенный чартер для перелетов на международные матчи. Сегодня состоялась встреча с национальной команды, которая ранее победила в Лиге наций.

- Больше всего было просьб о комфортных перевозках. Ребятам очень неудобно летать на стандартных креслах "Аэрофлота", - приводит ТАСС слова Голодец. - У того же Дмитрия Мусэрского рост 2 метра 18 сантиметров. Им очень сложно поместиться в эконом-классе.

Они хотели бы, чтобы им были организованы специальные чартерные перевозки к местам проведения соревнований. Это очень сильно сократит время на адаптацию и подготовку после перелета. Будем решать этот вопрос, привлекать спонсоров.