Волейболист Мороз пока не получил информацию о запрещенных веществах в своей допинг-пробе

Представитель волейболиста "Динамо-ЛО" из Ленинградской области Павла Мороза Дмитрий Резванов прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе спортсмена. Он сказал, что детальной информации об этом пока нет.

- У него нашли запрещенные препараты, - цитирует Резванова ТАСС. - Мы сделали запрос в лабораторию, но она находится в Стокгольме. Нам дали срок до 3 декабря, но необходимо дождаться расширенного результата того, что обнаружено. Как минимум до 3 декабря он играть не будет, а дальше будем смотреть.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило Всероссийскую федерацию волейбола (ВФВ) о том, что Мороз подозревается в нарушении антидопинговых правил. Он отстранен от выступлений.