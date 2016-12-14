16:49 | ВОЛЕЙБОЛ

Волейбол на снегу признан официальной спортивной дисциплиной в России

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Волейбол на снегу официально признан спортивной дисциплиной в России. Соответствующее решение было единогласно принято в ходе заседания комиссии Министерства спорта России, состоявшегося в среду.

– 14 декабря 2016 года можно смело назвать исторической датой, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова генерального директора Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Ильи Володарского. – Сегодня начинается новый этап в развитии волейбола на снегу в России. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициативу и признало эту дисциплину официальной. Уже в ближайшее время в нашей стране планируется проведение целого ряда мероприятий как российского, так и международного уровня.

Впервые в истории выставочный турнир по волейболу на снегу состоялся в мае этого года на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. В сезоне-2015/16 волейбол на снегу был официально признан Европейской конфедерацией волейбола, был проведен первый в истории европейский тур.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/15062/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А почему футбол в грязи есть, а нет футбола на снегу?

18:19

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