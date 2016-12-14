Волейбол на снегу признан официальной спортивной дисциплиной в России

Волейбол на снегу официально признан спортивной дисциплиной в России. Соответствующее решение было единогласно принято в ходе заседания комиссии Министерства спорта России, состоявшегося в среду.

– 14 декабря 2016 года можно смело назвать исторической датой, – приводит официальный сайт Всероссийской федерации волейбола слова генерального директора Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Ильи Володарского. – Сегодня начинается новый этап в развитии волейбола на снегу в России. Приятно, что Министерство спорта России поддержало нашу инициативу и признало эту дисциплину официальной. Уже в ближайшее время в нашей стране планируется проведение целого ряда мероприятий как российского, так и международного уровня.

Впервые в истории выставочный турнир по волейболу на снегу состоялся в мае этого года на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. В сезоне-2015/16 волейбол на снегу был официально признан Европейской конфедерацией волейбола, был проведен первый в истории европейский тур.